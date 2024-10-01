شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للنباتيين.. تعرف على إيجابيات وسلبيات النظام الغذائى النباتى والان مع تفاصيل الخبر

يشتمل النظام الغذائي النباتي عادةً على أطعمة نباتية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب والمكسرات والبذور، ويستبعد اللحوم والدواجن والأسماك، ويمكن للنظام الغذائي النباتي المخطط جيدًا أن يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البروتين والحديد والكالسيوم والفيتامينات، اللازمة لأسلوب حياة صحي، غالبًا ما يرتبط تناول الأطعمة النباتية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة، وفي اليوم العالمي للنباتيين، الذي يصادف الأول من أكتوبر، نستعرض فى هذا التقرير إيجابيات وسلبيات النظام الغذائي النباتي، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما النظام الغذائي النباتي؟

النظام الغذائي النباتي هو نمط غذائي قائم على النباتات يستبعد استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وبدلاً من ذلك، فإنه يؤكد على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المشتقة من النباتات، وتقول خبيرة التغذية هاريبريا: "يستهلك النباتيون في الغالب الفواكه والخضراوات والحبوب والبقول والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان مثل الحليب اعتمادًا على النوع المحدد من النظام الغذائي النباتي الذي يتبعونه".

ما فوائد النظام الغذائى النباتى؟

يوفر النظام الغذائى النباتى الفوائد الصحية التالية..

1. إدارة الوزن الصحي

يقول الخبير: "تميل الأنظمة الغذائية النباتية إلى أن تكون أقل في السعرات الحرارية وأكثر في الألياف، ما يؤدي إلى شعور أكبر بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية"، ويمكن أن يساعد هذا في إنقاص الوزن ومع مرور الوقت، يساعد في الحفاظ على وزن صحي.



2. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

النظام الغذائي النباتي غني بالأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، ويقول الخبير: "هذه الأطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية".

3. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تساعد الأنظمة الغذائية النباتية في التحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ويمكن للأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي النباتي أن تبطئ امتصاص السكر وتمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعل من السهل إدارة مرض السكري من النوع 2 والوقاية منه.



4. يحسن صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الأنظمة الغذائية النباتية بشكل طبيعي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وتمنع الإمساك، وتعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

5. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن لمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والألياف الموجودة في الأطعمة النباتية حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

6. يعزز طول العمر

وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يقللون من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 30 %. وقد يعيش النباتيون لفترة أطول من نظرائهم من آكلي اللحوم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان".



7. يعزز صحة الجلد

قد يكون للأنظمة الغذائية النباتية تأثيرات مفيدة على صحة الجلد ، و النظام الغذائي النباتي الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة (خاصة الفيتامينات A وC وE) يمكن أن يحسن صحة الجلد.



8. قد يحسن صحة العظام

يتمتع النباتيون الذين يتناولون مصادر نباتية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم بصحة عظام جيدة"، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على قوة العظام ومنع هشاشة العظام، وخاصة عندما تقترن بالنشاط البدني المنتظم.

ما أضرار النظام الغذائي النباتي؟



يأتي النظام الغذائي النباتي أيضًا مع بعض العيوب:



1. نقص العناصر الغذائية المحتمل

قد يكون النباتيون معرضين لخطر فقدان بعض العناصر الغذائية الأساسية التي توجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية. وتشمل العناصر الغذائية الرئيسية المثيرة للقلق ما يلي:

فيتامين ب12، وهو ضروري لوظيفة الأعصاب وإنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

في حين تحتوي المصادر النباتية مثل العدس والسبانخ على الحديد، إلا أنه من الحديد غير الهيمي. ويمتصه الجسم بسهولة أقل مقارنة بالحديد الهيمي الموجود في اللحوم، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



2. قد يسبب وجبات غير متوازنة

إن اتباع نظام غذائي نباتي دون تخطيط مناسب، يمكن أن يؤدي إلى وجبات غير متوازنة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية"، قد يعتمد الناس كثيرًا على الأطعمة النباتية المصنعة مثل البرجر النباتي واللحوم المقلدة التي قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات والصوديوم بينما تكون منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية.