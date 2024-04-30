انت الان تتابع خبر عطلة "عيد الغدير" تتصدر جدول أعمال البرلمان بجلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جدول الأعمال سيتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨. (التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية)، (١٤ مادة)".



وأضاف أن "الجدول يتضمن أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون عطلة عيد الغدير الأغر (اللجنة القانونية)"، مشيرا الى ان "الجدول تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان (لجنة العلاقات الخارجية)، (۲ مادة)".