انت الان تتابع خبر نائب يكشف للسومرية مستجدات "جلسة السبت": اللحظات الأخيرة ستحسم الموقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، ان المناقشات والمباحثات التي جرت بين القوى السياسية والتي تبنتها قوى الإطار التنسيقي حول انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، اثمرت عن أجواء سياسية "طيبة" للمضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان في جلسة اليوم السبت.وأضاف انه ليس هناك ما يعكر صفو الحالة الديمقراطية، حيث ان اغلب النواب ملتزمين بتوجيهات كتلهم السياسية"، لافتا الى ان "الأمور ستسير بشكل جيد ولكن ليس هناك ما يؤشر بالضبط من هو الفائز لحد هذه اللحظة، لأننا نتوقع ان قرارات اللحظات الأخيرة التي ستحسم الموقف".

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي والشارع العراقي، انطلاق جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب اليوم، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تباين الآراء حول اولوية انتخاب محمود المشهداني، أو سالم العيساوي.