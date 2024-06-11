انت الان تتابع خبر تفاصيل لقاء الأعرجي ومستشار الأمن القومي الصومالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل مستشار الأمن القومي لجمهورية الصومال، حسين معلم محمود شيخ علي، والوفد المرافق له، إذ بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وفي جميع المجالات، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والقضايا والملفات المشتركة".واكد الجانبان – بحسب البيان - على "استمرار التواصل بين الجانبين وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبضمنها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب الأعرجي عن "تقدير العراق حكومة وشعباً للدول الشقيقة والصديقة التي تعمل إلى جانب العراق لتحقيق أهداف الأمن العالمي المستدام"، مشددا على "أهمية الانفتاح والتواصل مع الجميع وبما يخدم مصلحة العراق وشعبه ودول وشعوب المنطقة والعالم".