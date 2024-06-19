انت الان تتابع خبر بعد حصولها على المركز الأول.. المالكي يوجه شكره الى هيئة الحج ورئيسها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تغريدة له على "اكس" تابعتها الخليج 365، انه "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس هيئة الحج والعمرة وكل موظفي الهيئة على حسن ادارتهم وخدمتهم لحجاجنا الكرام".

وأضاف، ان "حصول العراق وللعام الثاني على المرتبة الأولى بين كل البعثات الإسلامية يظهر مدى اهتمام هيئة الحج والعمرة بالحجاج العراقيين وهم يستحقون الخدمة والجهد والاهتمام".



وحصلت بعثة الحج العراقية للعام الثاني تواليا، على المركز الاولِ بجائزة 'لبيّتم' لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها لهذا الموسم.