انت الان تتابع خبر الامين العام لكتائب الامام علي يبارك بترقية اللامي والزيدي: هذا أقل استحقاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تغريدة على منصة اكس، تابعتها، الخليج 365، انه "نبارك للإخوة المجاهدين في هيئة الحشد الشعبي صدور أوامر الترقية، وهذا أقل استحقاق يقدم لهم لما قدموه من الجهد والعطاء الكبير في تأسيس وترسيخ قواعد مؤسسة الحشد الشعبي".



وأضاف، :"نبارك للأخ المجاهد الفريق الركن حسين فالح اللامي (أبو زينب) تسنمه منصب

معاون رئيس اركان الحشد وللأخ المعطاء الشيخ المجاهد علي الزيدي منصب مدير أمن الحشد وندعو لهما بالتوفيق والنجاح في إكمال مسيرة البناء وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية لمؤسساتنا الأمنية".