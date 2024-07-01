انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة من الرئيس الفلسطيني.. هذا فحواها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، مستشار الرئيس الفلسطيني والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الذي نقل رسالة لفخامة الرئيس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وما يعانيه الفلسطينيون من أعمال عدوانية أثرت على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة ومدن أخرى، مؤكداً إن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار الأوضاع في فلسطين".وأضاف، أن "رشيد، جدد موقف العراق الداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على ضرورة حشد الجهد الدولي والعمل على وقف الاعتداءات الهمجية على المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لهم بشكل فوري".

بدوره، أعرب أبو ردينة عن شكره وتقديره للرئيس ولما يقدمه العراق حكومة وشعباً من جهود دفاعاً عن القضية الفلسطينية، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التعاون مع العراق في شتى المجالات.

