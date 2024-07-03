شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في تركيا تعلق على تهديد شخص لمواطنين بأداة حادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، اليوم الأربعاء على قيام شخص بتهديد مواطنين باستخدام أداة حادة.

وقالت السفارة في بيان: إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدماً أداة حادة.

تفيد السفارة أن الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول قبضت على الشخص الذي ظهر في المقطع، وأصدرت بياناً فيه تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية على سرعة استجابتها.

وتؤكد السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل مع شؤون السعوديين عند الحالات الطارئة على الرقم: 00905495646655