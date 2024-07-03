انت الان تتابع خبر السوداني وبارزاني يبحثان عدد من الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، استعراض جملة من المواضيع على الصعيد الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي والإصلاحي، وسبل المضي في استكمال البناء المؤسساتي للدولة، وفق الدستور والقانون، وإرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات، والتعاون لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين في كل ربوع العراق، كما جرى التباحث في التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وانعكاس هذه التداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين".وعبر رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "عن ترحيبه بزيارة بارزاني"، مؤكداً بأن "الحكومة ماضية بفتح فرص التنمية وآفاق المستقبل، وبما يعود بالخير على أبناء شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار".

من جانبه "قدم مسعود بارزاني شكره لرئيس مجلس الوزراء على تعاونه"، معرباً عن "تقديره لدوره في تذليل العقبات مع الإقليم".

وأشار البيان الى ان "السوداني أقام مأدبة غداء على شرف بارزاني والوفد المرافق له، بحضور عدد من رؤساء وممثلي مختلف القوى السياسية".

