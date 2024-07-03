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بوتين يبحث مع أردوغان بأستانا الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

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ياسر رشاد - القاهرة -  التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الكازاخستانية أستانا على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث بدأ الرئيسان محادثات ثنائية تتناول أبرز القضايا المهمة والحساسة للبلدين، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين).


وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أنه من المتوقع أن تركز محادثات بوتين وأردوغان على مجموعة من أهم القضايا الملحة بين البلدين، كما سيبحث الرئيسان مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
ومن المقرر أيضا أن يبحث بوتين وأردوغان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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