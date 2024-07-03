شكرا لمتابعة خبر عن الملحقية الثقافية بلندن تحذر المبتعثين من السماح بالوصول إلى بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بلندن أنها تودّ التذكير بضرورة توخي الحيطة وعدم السماح بالوصول إلى بيانات الطلبة المبتعثين الشخصية من قبل جهات غير معروفة أو موثوقة؛ حيث يعرضهم ذلك للمخاطرة السيبرانية.

وقالت الملحقية فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بمنصة “أكس”: “نظراً لما لوحظ من بعض الحسابات المتصيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر استبيانات تستهدف جمع بيانات الطلبة المبتعثين، نود تذكيركم بأخذ الحيطة وعدم السماح بالوصول إلى بياناتكم الشخصية من قبل جهات غير معروفة أو موثوقة مما يعرضكم للمخاطرة السيبرانية”.

وأضافت “أعزاءنا المبتعثين والمبتعثات، وردنا أن وزارة التعليم ليس لها صله بالاستبيان أدناه ونتمنى منكم توخي الحذر من إعطاء معلوماتكم أو بياناتكم الشخصية لأي جهة غير رسمية أو غير معروفة”.

ونوهت إلى أن السماح بالوصول إلى بياناتك الشخصية يجعلك عرضة للمخاطر السيبرانية.