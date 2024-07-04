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الامارات | على مدى 4 أيام.. فعّاليات ترفيهية ومسابقات للأطفال والعائلات على كورنيش أبوظبي

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أشرف جمال – أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي انطلاق فعّاليات مهرجان "صيفنا الشاطئي"، والذي يقام يومياً على مدى أربعة أيام، أمام شاطئ الكورنيش بمنطقة "ساحة بلازا".

ولفتت البلدية إلى المهرجان الصيفي، الذي سيتواصل حتى السابع من يوليو الجاري، يتضمن فعّاليات مجتمعية توعوية وترفيهية، تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى السابعة مساءً، ضمن أجواء عائلية جميلة وفقرات متنوعة.

وأوضحت أن أبرز الفعّاليات التي يتضمنها مهرجان "صيفنا الشاطئ" تتمثل في "ورش توعوية، المنقذ الصغير، بجانب فقرات ترفيهية ومسابقات وألعاب مائية، داعية أفراد المجتمع كافة إلى حضور المهرجان والمشاركة في فعّالياته المختلفة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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