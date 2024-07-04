الامارات | هبوط اضطراري لأن الدجاج المقدم للمسافرين على متن الرحلة "متعفن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا في مطار جون كينيدي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك لاكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن أحد المسافرين الذين كانوا على متن الرحلة المتجهة إلى أمستردام، إنه تم تقديم وجبات دجاج مصابة بالعفن للركاب وطاقم الطائرة.

ووفق أحد الشهود الذين تحدثوا للصحيفة، فإن الطيار أعلن أن الهبوط الاضطراري بسبب وجود "مشكلة غذائية".

وأكد الشهود أنهم شاهدوا عفنا على الدجاج الذي قدم إليهم، مشيرين إلى تناول الطيار لنفس الوجبة التي قدمت للركاب.

واستقبل المسعفون الطائرة بعد هبوطها في مطار جون كينيدي، وتم تقديم المساعدة للركاب و10 من أفراد طاقم الطائرة، الذين لم يحتاجوا إلى رعاية طبية خاصة أو عاجلة.

ونقلت "ديلي ميل" عن متحدث باسم شركة الطيران قوله: "تم تحويل الرحلة من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في وقت مبكر من فجر الأربعاء بعد تقارير عن تلف جزء من الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية".

وأوضح المتحدث أن "فريق سلامة الأغذية قام بإشراك موردينا لعزل المنتج على الفور وبدء تحقيق شامل في الحادث".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على متن الطائرة من طراز بوينغ 767، التي كانت تقل 176 راكبا وطيارين وخمسة مضيفين في ذلك الوقت.