انت الان تتابع خبر المسعودي: حقق العراق إنجازا غير مسبوق في بعثة الحج لهذا العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسعودي في كلمة له خلال الاحتفال المركزي لهيئة الحج والعمرة الخاصة بحصولها على أفضل بعثة حج للعام الثاني، "أهنئ العراقيين على فوز البعثة العراقية في الحج للعام الثاني تواليا"، مبينا ان "الهيئة ادخلت انظمة حديثة منها نظام (الجي بي اس) في الحافلات لمعرفة حركة الحافلات داخل وخارج العراق".وأضاف المسعودي، "لأول مرة بنيت أول مدينة للحجاج في قضاء عين التمر وادخلت للخدمة بمدة قياسية لتصبح صرحا حضاريا ومجهزا بكل الخدمات".

وتابع المسعودي، أنه "من ضمن انجازات البعثة هو بناء مخابز وافران في مكة المكرمة لتحسين اعاشة الحجاج"، لافتا الى ان "الهيئة استطاعت تقديم موازنة مالية بمبلغ 39 مليار دينار لتخفيف التكلفة على الحجاج العراقيين".

وبين المسعودي، أن "الهيئة استأجرت أحدث الباصات وتوفير مقعدين للحاج الواحد لتوفير الراحة الممكنة لهم"، مشيرا الى انه "هناك تحد كبير في هذا الموسم تمثل بوجود ثمانين بالمئة من الحجاج هم من كبار السن، ما الزمنا توفير أكثر خدمات لهم".

ولفت المسعودي الى ان "العراق حقق إنجازا غير مسبوق في بعثة الحج لهذا العام"، مبينا ان "البعثة الطبية كانت من افضل البعثات من اطباء وممرضين واخترنا امهر الكوادر وعلى مدار 24 ساعة".

وأشاد المسعودي بـ"اللجنة الامنية التي رافقت قوافل الحجاج من خلال تأمين الحماية لهم براً وجواً"، محذرا من "الانجرار وراء الشركات الوهمية التي تحتال على الحجاج".