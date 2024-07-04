الكشف عن المبلغ الماليّ في حساب ماثيو بيري عندما توفٌي….من سيرثه كلّه؟

كشفت وثائق المحكمة التي تمّ الكشف عنها مؤخّرًا عن المبلغ الماليّ الذي كان يملكه نجم مسلسل Friends، ماثيو بيري، في حسابه المصرفيّ وقت وفاته.

وتظهر الوثائق، التي حصلت عليها وسائل الإعلام في ٢ تمّوز،/يونيو أنّ بيري كان لديه رصيد قدره ١.٥٩٦.٩١٤.٤٧ دولارًا.

يأتي هذا الكشف من وثيقة الجرد والتقييم المقدّمة من ليزا فيرجسون، أحد منفذي ممتلكات بيري.

ماثيو بيري، الذي توفّي عن عمر يناهز ٥٤ عامًا في أكتوبر ٢٠٢٣، كانت ثروته الصّافية تبلغ ١٢٠ مليون دولار وقت وفاته.

وعلى الرّغم من الرّصيد البنكيّ الكبير، إلّا أنّ المقدار الكامل لأمواله لا يزال غير معلن.

خلال ذروة شعبيّة مسلسل Friends، كان بيري ورفاقه من النّجوم يكسبون مليون دولار لكلّ حلقة.

في عام ٢٠٠٩، أسّس بيري صندوق Alvy Singer Living Trust، الذي سمّيَ على اسم شخصيّة وودي آلن في Annie Hall.

يحتوي هذا الصّندوق على غالبيّة أصول بيري ويُدرج والده، جون بيري، وأمّه، سوزان موريسون، كمستفيدَين، إلى جانب أخيه غير الشقيق كايتلين موريسون وصديقته السّابقة راشيل دن.

المنفّذون المشاركون للصّندوق هم ليزا فيرجسون وروبن روزان.

توضح وثيقة المحكمة أنّ ممتلكات بيري الشّخصيّة والمنزليّة، بما في ذلك المجوهرات والأثاث والأعمال الفنّيّة والسيّارات، هي جزء من ممتلكاته المتبقّية.

والدة بيري لديها أربعة أطفال – إميلي، مادلين، ويليام، وكايتلين موريسون – مع زوجها كيث موريسون.

والد بيري وزوجة أبيه، ديبي بويل، لديهما ابنة، ماريا بيري بويك.

وقد تمّ العثور على ماثيو بيري، الذي لم يتزوّج قطّ ولم يكن لديه أطفال، ميتًا في حوض الاستحمام السّاخن بمنزله في لوس أنجلوس في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

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أشارت التّقارير الأوليّة إلى أنّ الغرق هو سبب الوفاة، لكنّ تقرير علم السموم أكّد لاحقًا أن بيري توفّي بسبب التأثيرات الحادّة للكيتامين، مع إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين كعوامل مساهمة.

تحقّق السلطات في مصدر الكيتامين، بمشاركة شرطة لوس أنجلوس وإدارة مكافحة المخدّرات.