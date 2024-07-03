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في نشرة السومرية.. زيارة بارزاني والتوغل التركي و"انقلاب نينوى"

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بغداد - ياسين صفوان - = بارزاني في بغداد لتسوية القضايا العالقة.. والتوغل التركي يتصدر جدول الأعمال.

= بعد اعتراض الديمقراطي.. رئاسة الوزراء توقف إجراءات تغيير مسؤولين في نينوى.. وعلاوي يحذر من تفجير الاوضاع.

= خدمات البرلمان تتوعد باستضافة وزير الاعمار.. ولجنة النقل تصف سلطة الطيران المدني بـالفاشلة.


= احياء في واسط تغمرها النفايات والمياه الآسنة.. والاهالي يطالبون الحكومة بتحسين الخدمات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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