انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. زيارة بارزاني والتوغل التركي و"انقلاب نينوى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بارزاني في بغداد لتسوية القضايا العالقة.. والتوغل التركي يتصدر جدول الأعمال. = بعد اعتراض الديمقراطي.. رئاسة الوزراء توقف إجراءات تغيير مسؤولين في نينوى.. وعلاوي يحذر من تفجير الاوضاع. = خدمات البرلمان تتوعد باستضافة وزير الاعمار.. ولجنة النقل تصف سلطة الطيران المدني بـالفاشلة.



= احياء في واسط تغمرها النفايات والمياه الآسنة.. والاهالي يطالبون الحكومة بتحسين الخدمات. = احياء في واسط تغمرها النفايات والمياه الآسنة.. والاهالي يطالبون الحكومة بتحسين الخدمات. شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

