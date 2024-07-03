انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. زيارة بارزاني والتوغل التركي و"انقلاب نينوى" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بارزاني في بغداد لتسوية القضايا العالقة.. والتوغل التركي يتصدر جدول الأعمال.
= خدمات البرلمان تتوعد باستضافة وزير الاعمار.. ولجنة النقل تصف سلطة الطيران المدني بـالفاشلة.
= احياء في واسط تغمرها النفايات والمياه الآسنة.. والاهالي يطالبون الحكومة بتحسين الخدمات.
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= بعد اعتراض الديمقراطي.. رئاسة الوزراء توقف إجراءات تغيير مسؤولين في نينوى.. وعلاوي يحذر من تفجير الاوضاع.
= خدمات البرلمان تتوعد باستضافة وزير الاعمار.. ولجنة النقل تصف سلطة الطيران المدني بـالفاشلة.
= احياء في واسط تغمرها النفايات والمياه الآسنة.. والاهالي يطالبون الحكومة بتحسين الخدمات.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.