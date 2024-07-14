انت الان تتابع خبر الفتح: المكون السني يعيش التشظي وخلافاته تعرقل الاقلمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحياني، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "موضوع الأقلمة هو حق كفله الدستور، لكنه يحتاج إلى آليات وإرادة حقيقية لدى القوى السياسية"، معتبراً أن "مساعي التوجه لإنشاء إقليم سني في الوقت الحاضر غير ممكن ولا يمكن الوصول إليها".وأشار إلى أن "القوى السنية هي أول من رفضت مسألة الأقاليم في وقت العمل على إنشاء الدستور العراقي"، متسائلاً: "الساسة السنة لم يتفقوا على مرشح لرئاسة مجلس النواب منذ 8 أشهر فكيف سيتمكنون من الاتفاق على إنشاء الإقليم؟"، مشيراً إلى أن "الانبار تقدر تعيش على الچمة (الكمأ) فقط إذا صارت إقليم".

ولفت الحياني، إلى أن "المكون السني يعيش التشظي وخلافاته تعرقل الاقلمة"، مؤكد على "عدم وجود ميليشيات ولائية في المناطق الغربية".

وبشأن المشاريع الحكومية الحالية، قال عضو تحالف الفتح، إنها "نفذت بأموال قانون الأمن الغذائي".