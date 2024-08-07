نواب الكتل السنية يؤكدون ضرورة انتخاب رئيس البرلمان وفق معيارين

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بغداد - ياسين صفوان - أكد نواب الكتل السنية ضرورة عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان وفق معيارين أحدهما اتباع السياقات القانونية.

وجاء في بيان لتحالفي العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، موجها لقادة القوى السياسية والاطار التنسيقي، "يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالاعراف السابقة".

وعزا البيان ذلك الى "الحافظ على مكتسبات في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني ومستوى المنطقة والعالم".

أدناه نص البيان..