انت الان تتابع خبر انتقاد نيابي للموقف الأمريكي حيال تعديل "الأحوال الشخصية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي هذا الصدد، قال النائب رائد المالكي في تدوينة عبر منصة "أكس"، تابعتها الخليج 365، إن "تصريح السفيرة الامريكية تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية، والتعديل المقترح يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية، فهل امريكا مع الحرية ام ضدها ؟".وتساءل: "هل كان لامريكا نفس هذا الموقف مع الكويت التي اقرت قانون الاحوال الشخصية الجعفري مؤخرا ام انها الوصاية الامريكية على العراق".

ودعا المالكي: "جميع السفارات والبعثات الدولية الى عدم الاعتماد على كلام منظمات وناشطين، نقلوا لهم معلومات مغلوطة وكاذبة عن مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية بهدف الحصول على الاموال لتمويل نشاطات وهمية لهم بحجة حماية المرأة والطفل".

وفي وقت سابق من اليوم، ابدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موقفاً إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي.

وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة (X) : "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".

وأضافت: "نحن نحث العراقيين على الإنخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".

