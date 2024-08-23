انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. شبكة "جوحي" الابتزازية تتفكك والتوافق يغيب حول مرشح رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # ملايين الزائرين يصلون مشارف كربلاء لاحياء زيارة الاربعين.. واكثر من مليوني وافد اجنبي يغادرون البلاد# اعتقال عضو بارز بشبكة الابتزاز والتنصت داخل القصر الحكومي، ومطالبات بكشف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة

# رغم تعدد المبادرات.. التوافق غائب على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان.. ومصادر تكشف عن جوهر الخلاف

# نصرة لغزة.. السيد الصدر يدعو لتظاهرة مليونية في ساحة التحرير.. وانصار التيار يبدون استعدادهم لتلبية النداء

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