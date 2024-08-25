انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مطالبات بإنهاء ازمة رئاسة البرلمان و"حي دجلة" يشتكي نقص الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # انتهاء مراسم زيارة الاربعين.. الاعلان عن نجاح الخطة الامنية.. ومشاركة اكثر من واحد وعشرين مليون زائر

# مع قرب مزاولة نشاطه.. مطالبات بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.. وانهاء ازمة منصب الرئيس



# اهالي "حي دجلة" في بغداد يشكون من تردٍ حادٍ في الخدمات.. شوارع متهالكة وانعدام الكهرباء والماء

# باكثر من ثلاثمئة صاروخ.. حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل.. وينفي مزاعم الضربة الاستباقية

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