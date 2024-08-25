الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. مطالبات بإنهاء ازمة رئاسة البرلمان و"حي دجلة" يشتكي نقص الخدمات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مطالبات بإنهاء ازمة رئاسة البرلمان و"حي دجلة" يشتكي نقص الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # انتهاء مراسم زيارة الاربعين.. الاعلان عن نجاح الخطة الامنية.. ومشاركة اكثر من واحد وعشرين مليون زائر

# مع قرب مزاولة نشاطه.. مطالبات بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.. وانهاء ازمة منصب الرئيس


# اهالي "حي دجلة" في بغداد يشكون من تردٍ حادٍ في الخدمات.. شوارع متهالكة وانعدام الكهرباء والماء

# باكثر من ثلاثمئة صاروخ.. حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل.. وينفي مزاعم الضربة الاستباقية

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا