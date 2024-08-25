الشيخ الخزعلي مهنئاً السيد نصر الله: للمقاومة كلمتها

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

هنأ الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بشأن الضربات الصاروخية التي استهدفت العمق الصهيوني.

وقال الخزعلي في تدوينة على منصة X اطلعت عليه الخليج 365، "نهنيء ونبارك للاخ القائد المجاهد، سماحة السيد حسن نصر الله "أيده الله" وللإخوة المجاهدين كافة، في حزب الله الظافر العملية البطولية الكبيرة، التي تزامنت مع ذكرى أربعينية سيد الشهداء، ورمز المقاومين، الإمام الحسين "عليه السلام" التي استهدفت أهدافا حيوية مهمة، في عمق الكيان الغاصب".

وأضاف "رغم كل استعدادات العدو، ومن يقف خلفه من دول وحكومات عربية عميلة مُطبعة، وأجنبية يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، إلا أن للمقاومة كلمتها، ولرجال الله موقفهم الثابت، بإن الرد آت لا محالة"، مشيرا الى انه "لن تمر أي جريمة، يرتكبها الكيان الغاصب، دون أن ينال عليها العقاب المناسب".