انت الان تتابع خبر الحكومة تتسلم مسودة قانون ضريبة الدخل المعدة من قبل منظمة GIZ الألمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي لوكالة الرسمية، "شاركنا اليوم في احتفالية مهمة لتسلم مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يعتبر أحد مخرجات مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي عقد في كانون الأول الماضي"، مبيناً أنه "لا يوجد في العرق أموال تجبى أو منح تعطى إلا بقانون".وأضاف أن "جباية ضريبة الدخل تحتاج الى غطاء قانوني شفاف"، مشيراً الى أن "ذلك جاء ضمن التوصيات التي لم تترك حبراً على ورق، حيث وجه رئيس الوزراء بمتابعة مقررات ملتقى ومؤتمر الإصلاح الضريبي والتي عملت بشكل مكثف مع منظمات دولية إحداها منظمة GIZ الألمانية".

وذكر رزوقي انه "تم عقد عدة لقاءات واجتماعات خارج وداخل العراق ما أفضى الى صدور مسودة مهمة لقانون ضريبة الدخل"، لافتاً الى أن "المسودة تعطي شفافية بالعمل وتثير جواً من الثقة بين المكلفين والحكومة والهيئة العامة للضرائب وبالتالي يتوقع أن يكون لها أثر كبير جداً في موضوع الإصلاح الضريبي وزيادة موارد البلد من ناحية الضريبة".

وتابع رزوقي انه "ليس صحيحاً أن تعتمد موازنة البلد على النفط وسعره الذي يتذبذب، وبالتالي اهتزاز النظام الاقتصادي للبلد"، موضحاً أنه "عند ضمان مورد ثابت من خلال نظام ضريبي دقيق وشفاف وعادل يكون لبنة أساسية في بناء نظام اقتصادي رصين ومستقل للبلاد".

وأعرب عن شكره لـ"كل المنظمات الدولية التي ساهمت بالمسودة وللجنة العليا لمتابعة مقررات الإصلاح الضريبي ورئيس الوزراء لمتابعته المهمة والمكثفة لكل من يبني بلداً حقيقياً يليق بكرامة المواطن العراقي".