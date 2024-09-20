انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع الشيخ الخزعلي الاحداث السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي".وأضاف: "جرى خلال اللقاء التباحث في مختلف جوانب الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية الوطنية، وأبرز الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية، خاصة ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وأهمية استكمال تنفيذ خطواته العملية، والمضي في مشاريع البنى التحتية والستراتيجية التي بدأ المواطن العراقي يتلمس نتائجها".

وأشار السوداني بحسب البيان الى "ثقته الكبيرة في دعم القوى السياسية الوطنية لخطوات الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بالملفات الرئيسية في مجال الاقتصاد والسياسة والخدمات، وكل مفردات وأولويات البرنامج الحكومي، المعبر عن احتياجات العراقيين وضروراتهم".

