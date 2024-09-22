انت الان تتابع خبر السوداني لولي عهد الكويت: حريصون على الارتقاء بالتعاون مع بلدكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك، على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".واضاف: "أكد السوداني على عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت، وهو ما ثبتته الحكومة في منهاجها الذي تضمن توطيد العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتوثيق أواصر التعاون معها في مختلف المجالات".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "حرص العراق في الارتقاء بالتعاون مع الكويت، وتنميته بما يحقق المصالح الثنائية، وأكد الجانبان استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين".

