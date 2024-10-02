انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، والتي يؤمل لها أن تشهد التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات "مجلس قيادة الثوة المنحل" فضلاً عن التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، في حين أنهى المجلس، خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدت أمس الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة المقدم من لجنة الصحة النيابية.

