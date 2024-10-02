انت الان تتابع خبر برئاسة الجنابي.. النزاهة النيابية تستضيف الجهات المعنية بقانون استرداد عائدات الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجناني استضافت في مجلس النواب الجهات المعنية بقانون استرداد عائدات الفساد".

وتابع البيان، ان "المجتمعين بحثوا القضايا الخاصة بالفساد وأبرز فقرات قانون استرداد عائدات الفساد ليتم التصويت عليه بعد ما تخطى القراءة الأولى والثانية في جلسات البرلمان".