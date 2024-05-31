اليابان | الإيمان سرًا... نظرة على تاريخ المسيحية في اليابان

عندما أعلنت منظمة اليونسكو في 4 مايو/أيار 2018 قبول طلب اليابان لإدراج الآثار المرتبطة بتاريخ المسيحيين الخفيين في ناغازاكي ومنطقة أماكوسا ضمن قائمة التراث العالمي، كانت خطوة مهمة نحو الحفاظ على تاريخهم المهمش. يستكشف المصور كورويوا ماساكازو، بعد ذلك، جزر غوتو في ناغازاكي ودورها البارز في رحلة المسيحيين الخفيين في اليابان.

في 17 مارس/ آذار 1865، كان الكاهن الكاثوليكي الفرنسي برنارد ثادي بيتيتجان (1829-1884) الذي عمل كمبشر لليابان يصلي أمام مذبح كنيسة أورا المبنية حديثًا في ناغاساكي عندما اقتربت منه مجموعة مكونة من 15 شخصًا من قرية أوراكامي المجاورة، بقيادة امرأة تدعى سوجيموتو يوري. أعلنت المجموعة إيمانها المسيحي للكاهن المتفاجئ. لقد كانوا مسيحيين ”مختبئين“ حافظوا سرًا على إيمانهم حيًا في صدورهم خلال 250 عامًا من القمع.

دخلت المسيحية لأول مرة إلى اليابان في عام 1549 على يد المبشر فرانسيس كزافييه (1506-1552). انتشر الدين المسيحي بسرعة في منطقة كيوشو، حيث اعتنق حتى بعض أباطرة الإقطاعيات، مثل أومورا سوميتادا، الذي فتح ميناء ناغاساكي أمام التجارة الخارجية. ومع ذلك، في عام 1587، ومرة أخرى في عام 1596، أصدر تويوتومي هيديوشي مراسيم بطرد المبشرين المسيحيين من اليابان. وحذت حكومة توكوغاوا حذوها بفرض حظر متتالي في عامي 1612 و1613، وبلغت ذروتها بفرض حظر كامل على المسيحية في جميع أنحاء اليابان في عام 1614. وبحلول ذلك الوقت، كان معظم المبشرين المسيحيين قد طردوا من البلاد، مما يبشر بسياسة انعزالية صارمة سيطرت على البلاد. منتصف القرن السابع عشر وبقيت على حالها نحو 250 عاما.

بالنظر إلى هذا التاريخ، اعتبر برنارد ثادي بيتيتجان أن بقاء الإيمان المسيحي حيًا سرًا في اليابان طوال قرون العزلة كان بمثابة معجزة. ”اكتشافه“ لما يسمى بالمسيحيين المختبئين أثار إعجاب العالم الكاثوليكي.



كهف المسيحيين في ساتونورا على جزيرة واكاماتسو، إحدى جزر غوتو، كان ملاذًا قصيرًا للمسيحيين الخفيين الذين كانوا يحاولون تفادي الاضطهاد.

ميناء ناغاساكي

والآن، بعد مرور أكثر من 150 عامًا على كشف المسيحيين المختبئين عن أنفسهم، فإن تاريخهم الطويل تم إحياء ذكراه في عام 2018 بإدراج ”الكنائس والمواقع المسيحية في ناغاساكي“ في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. يمكن العثور على العديد من المواقع في جزر غوتو بمحافظة ناغاساكي، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق القوارب من عدد من الموانئ المختلفة. ولكن يبدو من المناسب أن تبدأ الجولة المتعلقة بالمسيحيين المختبئين من ميناء ناغاساكي.

الاسم الرسمي لكنيسة أورا هو بازيليك الشهداء الستة والعشرون في اليابان. إنه نصب تذكاري للمبشرين واليابانيين الستة والعشرين الذين تم صلبهم بأمر من هيديوشي في عام 1597. وكان هؤلاء الستة والعشرون يحظون بالتبجيل لفترة طويلة في أوروبا باعتبارهم أول شهداء مسيحيين في اليابان، وفي عام 1862 أعلنت الكنيسة الكاثوليكية قداستهم. تقع كنيسة أورا، التي بنيت عام 1864، في مواجهة تل نيشيزاكا في ناغاساكي حيث جرت عملية الصلب.



تُعتبر كنيسة أوورا كنزًا وطنيًا في اليابان. .

جزيرة المؤمنين سرًا بالمسيحية

للوصول إلى جزر غوتو من ميناء ناغاساكي، يمكنك ركوب العبارة أو القارب المحلق. إذا لم تكن في عجلة من أمرك، أوصي بالعبارة، حيث يمكنك الركوب على السطح العلوي. مع انطلاق صافرتها، تغادر العبارة الصباحية إلى ميناء جزيرة فوكوي في الساعة 8:05 صباحًا.

شق العديد من المسيحيين المختبئين طريقهم إلى جزر غوتو خلال فترة إيدو (1603-1868). المجموعة التي تم ”اكتشافها“ بأعجوبة في عام 1865 شجعت العديد من المسيحيين المستترين الآخرين على التقدم والاعتراف بإيمانهم، ولكن لم يتم رفع الحظر المفروض على المسيحية حتى عام 1873، أي في عصر ميجي (1868-1912)، حيث تم رفع الحظر المفروض على المسيحية أخيرًا. تمت معاقبة قرويي أوراكامي الذين اقتربوا من الكاهن الفرنسي في كنيسة أورا فيما بعد فيما أصبح يعرف باسم أوراكامي يونبان كوزور. تم تجميع القرية بأكملها وتشتت أعضاؤها في المنفى في أجزاء أخرى من اليابان.

تصل العبارة إلى ميناء فوكوي، أكبر جزر غوتو، كما هو مقرر في الساعة 11:15. يوجد بالجزيرة خدمة حافلات تديرها شركة غوتو جيدوشا، لكن الحافلات قليلة ومتباعدة. أوصي باستئجار سيارة أو أي نوع آخر من المركبات إذا كنت ترغب في القيام بجولة في الجزيرة بالسرعة التي تناسبك. انطلقت في جولتي في كنائس الجزيرة بدراجة مستأجرة. محطتي الأولى هي كنيسة دوزاكي شمال ميناء فوكوي في منطقة أوكورا. هذا هو المكان الذي بنيت فيه أول كنيسة بعد رفع الحظر عن المسيحية. الهيكل الحالي عبارة عن مبنى جميل من الطوب الأحمر ذو تصميم قوطي.



كانت كنيسة دوزاكي الأصلية قد بنيت في عام 1880، والمبنى الذي يمكن رؤيته اليوم قد تم بناؤه في عام1908.

المرحلة التالية في جولتي هي زيارة كنيسة إيموتشيورا في منطقة تامانورا في الطرف الغربي للجزيرة. تُعتبر هذه الكنيسة الموقع الذي بُني فيه أول كهف لورد في اليابان. لورد هي مدينة في جنوب غرب فرنسا حيث، على ما يُزعم، ظهرت السيدة العذراء أمام فتاة صغيرة في عام 1858. منذ ذلك الحين، يُعتقد أن الينبوع الناتج من الكهف الذي ظهرت فيه السيدة العذراء له خصائص علاجية. تم بناء أول نسخة من كهف لورد في الفاتيكان في عام 1891، ومنذ ذلك الحين تم بناء مزارات مماثلة حول العالم. تم بناء كهف كنيسة إيموتشيورا مع تمثال السيدة العذراء في عام 1899.



كهف لوردس في كنيسة إيموتشيورا.

مع اقتراب ساعات المساء، أتجه نحو الحافة الشمالية الغربية لشبه جزيرة مييراكو لألتقط لمحة عن قبور مقبرة فوتشينوموتو وهو الوقت الذي يغرب فيه الشمس في بحر الصين الشرقي. إن هذا المنظر الرائع يعكس الإيمان العميق للأشخاص المدفونين هناك.



غروب الشمس يضع لمسات الظل على قبور مقبرة فوتشينوموتو.

مواقع التراث العالمي في جزر غوتو

عدت لركوب العبارة من ميناء فوكوي متجهًا شمالًا إلى جزيرتي هيساكا ونارو، حيث وصلت أخيرًا إلى ناكادوري، ثاني أكبر جزر غوتو. ومن هناك أعبر إلى جزيرة كاشيراجاشيما، نقطة الانطلاق للقرى الصغيرة التي تضم مواقع التراث العالمي المدرجة في ”الكنائس والمواقع المسيحية في ناغازاكي“.

كان الحظر المفروض على المسيحية لا يزال مطبقًا في السنوات الأولى من فترة ميجي. وفي إحدى الحوادث التي وقعت عام 1868 في جزيرة هيساكا، تم سجن أكثر من 200 شخص في غرفة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 20 مترًا مربعًا. ومن بين هؤلاء، لم ينج 42 منهم من المحنة التي استمرت نحو ثمانية أشهر. توجد الآن كنيسة تذكارية في المكان الذي ماتوا فيه، وهي كنيسة الشهيد ريا نو ساكو التذكارية. في الجزء الشرقي من الجزيرة توجد كنيسة جورين السابقة، التي تم بناؤها عام 1881 ثم انتقلت بعد ذلك إلى موقعها الحالي. إنها أقدم الكنائس في جزر غوتو. على الرغم من أن المبنى لم يعد مستخدمًا، إلا أن ضوء النهار المتدفق عبر النوافذ إلى داخل الكنيسة على الطراز القوطي يضفي عليها طابعًا أثيريًا.



كنيسة غورين القديمة (على اليسار)، المعترف بها كممتلكة ثقافية مهمة وطنية، مخبأة بين البحر والجبال



التصميم الجميل للأقواس الضلعية في داخل كنيسة غورين القديمة.

تُعرف جزيرة نارو بأنها موطن لعدد كبير من المسيحيين الخفيين الذين يُطلق عليهم اليوم اسم ”المسيحيين الكاكوري“. وبخلاف المسيحيين الآخرين الذين عادوا إلى الكنيسة الكاثوليكية بعد رفع حظر المسيحية، استمر المسيحيون الكاكوري في ممارسة إيمان فريد تطور عبر القرون من القمع إلى نظام معتقدات فريد. تم تعميد المسيحيين الخفيين في قرية إيغامي لأول مرة بواسطة الكاهن الفرنسي أوغست بوريل (1847-1885) بعد رفع حظر المسيحية في بداية عصر ميجي الأول. بنوا القرويون كنيسة إيغامي بأنفسهم في الفترة من 1917 إلى 1918. وقد كانت صيد الأسماك وفيرًا بشكل غير عادي في ذلك العام، ويُقال إن القرويين أعربوا عن شكرهم لنعمة الله. تم تعيين الكنيسة الصغيرة، التي تُعد مثالًا بارزًا لمباني الكنائس الخشبية في اليابان، كممتلكة ثقافية مهمة وطنية في عام 2008



الكنيسة الساحرة باللون الكريمي الأصفر في إيغامي مُختبئة في غابة عميقة.

يمكن الوصول إلى جزيرة كاشيراغاشيما، الواقعة شرق ناكادوري، عبر جسر كاشيراغاشيما أوهاشي. في حوالي وقت استعادة ميجي، انتقل المسيحيون الخفيون من منطقة تاينورا في ناكادوري إلى الجزيرة الصغيرة، حيث شكلوا قرية وبنوا كنيسة كاشيراغاشيما. الهيكل الصلب، الذي هي الكنيسة الوحيدة المبنية من الحجارة في غرب اليابان، مصنوع من الحجارة التي تم استخراجها من الجزيرة.



كنيسة كاشيراغاشيما المبنية من الحجارة تتمتع بجو هادئ ومهيب.



القرية الصغيرة في كاشيراغاشيما حيث سعى المسيحيون الخفيون للهروب من الاضطهاد.



القبور المسيحية على جزيرة كاشيراغاشيما تطل على المحيط.

ذكريات الخفية على جزيرة مهجورة: قصة نسيان وتذكر وتأمل

الوجهة الأخيرة في جولتي هي جزيرة نوزاكي في الطرف الشمالي الشرقي من جزر غوتو. الجزيرة غير مأهولة

اليوم، لكنها كانت في وقت ما موطنًا لسكان يبلغ عددهم حوالي 600 شخص يعيشون في ثلاث قرى.

تتوسط كنيسة نوكوبي القديمة قرية نوكوبي الصغيرة، وهي قرية زراعية متواضعة تضم 17 منزلًا فقط. في عام 1908، قام القرويون ببناء هذه الكنيسة بأنفسهم، حيث كانوا يصطادون الكيبيناغو، وهو نوع من سمك الرنكة الصغير، ويقتصرون على وجبتين في اليوم فقط لتوفير المال اللازم لبناء الكنيسة.



تقف كنيسة نوكوبي القديمة بكل فخر في أرض فارغة وواسعة.

في زاوية من جزيرة غوتو، يقف بقايا كنيسة سيتوواكي في فوناموري، وهي قرية مهجورة على الطرف الجنوبي من الجزيرة. يتوسط هذا الموقع المحاذي لمنحدر شديد الانحدار، شاهدًا على حياة المسيحيين الخفيين الذين هربوا إلى هناك، يتحدث عن الكثير عن الصعوبات التي واجهوها. عندما تقف أمام كنائس جزر غوتو، لا يمكن أن تبقى دون إعجاب بجمالها، فهي تعكس دائمًا التضحية والصمود رغم القساوة التي واجهتها. جولتك في جزر غوتو ستبقى ذكرى لا تنسى، حيث ستتعرف على تاريخ ونضال المسيحيين الخفيين بشكل عميق ومؤثر.



على مواجهة المنحدر الشاهق، يقف صليب أبيض وحيد يمثل الموقع الذي كانت فيه قرية فوناموري متشبث بمنحدرها الشديد.



حقول المدرجة المهجورة تلمح إلى حياة صعبة ومرهقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. الصور والنصوص من تأليف كورويوا ماساكازو. الصورة الرئيسية: تقف كنيسة نوكوبي السابقة بمفردها على منحدر جرداء)