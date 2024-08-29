اليابان | من الرخامية إلى الخالية من الدهون: تحول في تفضيلات لحوم ”واغيو“ اليابانية

المطبخ الياباني 29/08/2024

في عالم يتغير بسرعة ويتجه نحو اكتشاف نكهات جديدة وتجارب غذائية مميزة، يأتي استطلاع قراء مجلة دانكيو ليكشف لنا عن مفاجأة قد تكون بداية لعصر جديد في تفضيلات الطعام. رغم الشهرة العالمية التي تحظى بها لحوم ”الواغيو“ اليابانية الرخامية التي تذوب في الفم، إلا أن اللحوم الحمراء قد وجدت طريقها إلى قلوب خبراء الطعام والذواقة. هذه التغيرات في الأذواق تشير إلى احتمال تحول جذري في مفهوم الرفاهية الغذائية.

أجرت مجلة للطعام ”دانكيو“ (من إصدار شركة بريسيدنت) دراسة استطلاعية استهدفت أعضاء قرائها حول تفضيلاتهم بشأن لحم البقر. وقد أظهرت النتائج أن نسبة تفضيل اللحوم الحمراء الخالية من الدهون بلغت حوالي ثلاثة أضعاف تفضيل اللحوم الرخامية. وقد تم إجراء الدراسة عبر الإنترنت في الفترة من نهاية شهر أبريل/نيسان إلى أوائل شهر مايو/أيار، وشارك فيها 931 شخصًا.

تشتهر لحوم البقر اليابانية السوداء، التي تشكل 98% من لحوم البقر اليابانية، بطبقاتها الرخامية الرقيقة التي تشبه الشبكة تقريبًا. ويرتبط هذا الطبق الرخامي باللحوم البقرية عالية الجودة وقد جذب الانتباه لكونه طعامًا يابانيًا فريدًا من نوعه، مما يجعله شائعًا ليس فقط محليًا ولكن أيضًا بين السياح الوافدين.

وعلى الرغم من أن قراء مجلة ”دانكيو“ من عشاق الطعام الفاخر والأصلي، إلا أن تفضيلهم للحوم الحمراء بدلاً من اللحوم الرخامية الباهظة الثمن يعد أمرًا مثيرًا للاهتمام.

وعند سؤال المشاركين الذين أبدوا تفضيلهم للحوم الحمراء أو قالوا إنهم يحبون كليهما، عما إذا كانوا يفضلون اللحوم الحمراء منذ البداية، أجاب أكثر من نصفهم بأنهم كانوا يفضلون اللحوم الرخامية في السابق، ولكن مع مرور الوقت أصبحوا يفضلون اللحوم الحمراء. مما يشير إلى حدوث تغيير في تفضيلاتهم من اللحوم الرخامية إلى اللحوم الحمراء.

عند شراء لحم البقر، كان أهم النقاط التي يركز عليها الناس (مع إمكانية اختيار أكثر من نقطة) هي ”السعر“ بنسبة 67.0% و”محلي أو مستورد“ بنسبة 63.5%. يلي ذلك ”كمية اللحم الأحمر“ بنسبة 36.4% و”لون اللحم الأحمر“ بنسبة 36.3%. يتضح من هذه النتائج أن الناس يضعون أهمية أكبر على ”اللحم الأحمر“ مقارنةً بأنواع أو علامات اللحم.

من بين جميع علامات اللحوم، كانت العلامة التجارية الأكثر شهرة بين المستهلكين هي ”ماتسوساكا واغيو“. حيث أفاد 93.6% منهم أنهم قد ”تذوقوها“، وعند دمج هؤلاء مع من قالوا إنهم ”لم يتذوقوها ولكن يعرفونها“، بلغت النسبة 99.9%. كما سجلت علامات ”يونيزاوا“ و”كوبه“ و”أومي“ أيضًا تقييمات عالية، سواء بالنسبة للأشخاص الذين جربوها أو الذين كانوا على دراية بها، مما يشير إلى قوتها في السوق.

ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الوعي بالنسبة لـ ”إيواتى تانكاكو“ أو الأبقار القصيرة القرون، وهي سلالة ليست من ”كوروغي واغيو“، 74.5%، على الرغم من أن عددها لا يتجاوز 3000 رأس، ولها حصة صغيرة في سوق الواغيو تبلغ 0.15%. تتميز أبقار إيواتى تانكاكو بالرعي الحر وتعرف بلحومها الخالية من الدهون. وبالمثل، كانت نسبة الوعي بكل من ”كوماتسو أكاوشي“ و”توسا أكاوشي“ من الأبقار القصيرة القرون، والتي ليست أيضًا من ”كوروغي واغيو“، تتجاوز 60% لكل منهما. بينما تعكس هذه النتائج بشكل كبير أذواق المشاركين، الذين هم قراء مجلة الطعام ولديهم شغف قوي بالطعام، قد يكون ذلك دليلاً على أن سوق الواغيو لن يقتصر بعد الآن على اللحوم الدهنية فقط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أبقار إيواتى تانكاكو في المراعي. بإذن من جمعية السياحة في إيواتى)