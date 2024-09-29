شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ودارت الأيام" لوفاء الحكيم فى فعاليات مهرجان المونودراما.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية ودارت الأيام، من إنتاج مسرح الهناجر برئاسة المخرج شادي سرور، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وستعرض المسرحية على مسرح الهناجر في أول أيام المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

"ودارت الأيام" مسرحية مونودراما، أى مكونة من ممثل واحد، من تأليف الكاتبة أمل فوزى، وتناقش مشكلات المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، ونجحت الفنانة القديرة وفاء الحكيم فى تقديم أداء متميز.

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.