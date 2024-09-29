شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرات تتصدر آليات التحالف الوطنى لتعزيز التكافل بين مختلف فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودا كبيرة في سبيل تعزيز التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري وقد ظهر ذلك بوضوح في المبادرات التى يطلقها التحالف منذ تدشينه وحتى الأن، وكان أبرزها مبادرة "كتف فى كتف"، في شهر رمضان الماضي، وكانت بمثابة قطار للخير يجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، لتأمين الغذاء مع دخول الشهر الكريم.

وتُعد هذه المبادرة نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع، بمشاركة آلاف المتطوعين فى المبادرة، الأمر الذي يعكس التفاعل السريع والجاد بين المصريين لدعم البسطاء ومحدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

واعتمدت المبادرة على توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.

كما أطلق التحالف مؤخرا مبادرة إيد واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، وتستهدف تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتضمن الحملة إطلاق القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، فضلا عن الخدمات المقدمة من توزيع المواد الغذائية، وتوزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم، بالإضافة إلى ادآقامة ندوات توعويه.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.



