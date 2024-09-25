اليابان | حكمة الشرق: استكشاف الأمثال اليابانية عن الحب والأسرة والصداقة

في هذه المقالة، نستعرض مجموعة مختارة من الأمثال اليابانية التي تعكس حكمة الحياة وتقاليدها العريقة، حيث تتناول هذه الأمثال مواضيع عميقة مثل الصداقة، والحب، والعلاقة بين الأطفال وآبائهم. تعالوا معنا في رحلة إلى قلب الثقافة اليابانية لنكتشف كيف تنظر هذه الأمثال إلى العلاقات الإنسانية وتعبر عن القيم والمشاعر التي تربط الناس ببعضهم البعض في بلاد الشمس المشرقة.

نصيبك سيصيبك

الحب قد يكون متسامحًا في الأمثال اليابانية، على الرغم من أن هذا لا يعني أنه سيستمر إلى الأبد.

(あばたもえくぼ) (أباتا مو إيكوبو). المثل القديم يقول: ”حتى البثور تبدو غمازات“، حيث قد يرى الشخص الذي وقع في الحب العلامات أو الندوب، التي ربما تركها مرض الجدري، على أنها سمات وجه جميلة. هكذا ينظر العاشقون بعين الرضا إلى ما قد يراه الآخرون عيوبًا.مثل المثل الشعبي (القرد في عين أمه غزال)

(割れ鍋に綴じ蓋) (وارينابى ني توجي بوتا). كل شخص له من يناسبه، تمامًا كما يوجد ˮغطاء مثالي لأي قدر مكسور“. أي”كلٌّ يجذب شبيهه“.

(縁は異なもの味なもの) (إنْ وا إي نا مونو أجي نا مونو) تقريبًا بمعني، ˮالحب شيء غريب ورائع“. هنا مقطع الكانجي (縁) (إنْ)، القوة الغامضة التي تجمع الناس معًا بشكل رومانسي تُترجم على أنها ˮالحب“. أي ”الحب يفتح أبوابًا لم نتخيل وجودها ويأخذنا إلى عوالم لم نكن نحلم بها“.

(秋風が立つ) (أكى كازيه غا تاتسو). عندما تهب ˮرياح الخريف“، فإن الهواء البارد يعني أن المشاعر تتلاشى شيئًا فشيئًا. ويرتبط هذا باللعب بالكلمات الشائع بين (أكي) (الخريف) و(أكيرو) (فقدان الاهتمام). أي ”رياح الخريف تجر معها الأوراق وتترك الأرض عارية“.

من شابه أباه فما ظلم!

تنقسم الآراء حول ما إذا كان الأطفال يشبهون والديهم، ولكن هناك بعض الأمثال الأخرى التي تُمعن في كيفية تأثير الوالدين على حياة أبنائهم.

(蛙の子は蛙) (كئيرو نو كو وا كئيرو) ˮطفل الضفدع يصبح ضفدع“ هذا ما تقوله إحدى النظريات، حيث يشبه الأطفال والديهم في الشخصية والقدرات، ويسلكون نفس المسار طوال حياتهم. يستخدم هذا المثل بشكل خاص للرغبة في التعبير عن أن الأشخاص العاديين لن ينجبوا ذرية غير عادية. أي ”من شبّ على شيء شاب عليه“

(瓜の蔓に茄子はならぬ) (أوري نو تسورو ني ناسو وا نارانو). وبالمثل، فإن ˮالباذنجان لا ينمو على كروم القرع“، حيث إن الأشياء لا تخرج عن طبيعتها أو صفاتها الأساسية.

(鳶が鷹を生む) (توبي غا تاكا أو أومو). ومع ذلك، فإن مقولة ˮالطائرة الورقية تلد صقرًا“ تتعارض مع القولين السابقين من خلال تخيل طفل متميز لوالدين عاديين؛ فهنا يُنظر إلى الصقر على أنه متفوق على الطائرة الورقية. أي بمعنى ”من الفأر يولد الأسد“

(親の光は七光) (أويا نو هيكاري وا نانا هيكاري) ˮنور الآباء سبعة أضواء“ هو مثل ياباني يشير إلى أنه إذا كان أحد الوالدين يتمتع بمكانة اجتماعية عالية أو كان مشهورًا، فهذا يساعد الطفل كثيرًا في تحقيق النجاح، حيث تمثل ˮالأضواء السبعة“ الفوائد العديدة المتاحة للطفل. ويمكن قول المثل بالشكل المختصر (أويا نو نانا هيكاري)، أو ˮأضواء الوالدين السبعة“. أي ”ابن النبيل يعيش تحت ظل أبيه“.

(可愛い子には旅をさせよ) (كاواي كو نيوا تابي أو ساسيبو). المعنى الحرفي هو ˮأرسل طفلاً محبوباً في رحلة“. هو مثل ياباني يقدم نصيحة للوالدين. ويشير إلى أنه بدلاً من تدليل الأطفال في المنازل، فمن الأفضل إرسالهم في رحلة حتى يختبروا قسوة العالم، وبالتالي يشبو أقوياء. ”الولد المدلل لا يتعلم إلا بالرحيل“.

الطيور على أشكالها تقع

وتتناول المجموعة الأخيرة من الأمثال ˮالصداقة“، بما في ذلك كيفية نشوء مثل هذه العلاقات، وكيف تسهم في تشكيل شخصيتنا وحياتنا.

(類は友を呼ぶ) (روي وا تومو أو يوبو). هذه العبارة مشتقة من الكتاب الصيني (ييجينغ) (كتاب التغيرات)، من الصعب ترجمتها مباشرة، لكنها تعني شيئًا مثل ˮالطيور على أشكالها تقع“. وتشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم اهتمامات أو أذواق متشابهة يصبحون أصدقاء بشكل طبيعي مع بعضهم البعض. ويمكن استخدامها بشكل إيجابي أو سلبي في بعض الأحيان، لأولئك الذين لديهم صفات مشتركة غير مرغوب فيها.

(朱に交われば赤くなる) (شو ني ماغيواريبا أكاكو نارو). الترجمة الحرفية ˮإذا اختلط باللون القرمزي وستتحول إلى اللون الأحمر“ المعنى ” امش مع الحكماء فتصبح من الحكماء، واختلط بالجهلاء فتقع في المتاعب.

(竹馬の友) (تشيكوبا نو تومو) ˮأصدقاء حصان الخيزران“. يستخدم هذا المثل لوصف الأصدقاء الذين كانوا مقربين منذ أيام الطفولة عندما كانوا يلعبون معًا بالخيول الدمي المصنوعة من الخيزران. اي معنى ”أصدقاء الطفولة عطر الذكريات“

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع © بيكساتا)