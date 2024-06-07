وظائف خالية بشركة الأصدقاء لمنتجات الألبان لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، للعمل بفروع الشركة بأكتوبر والشيخ زايد والمهندسين والبراجيل وارض اللواء وحدائق الأهرام، برواتب مجزية، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

وظائف شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان

مطلوب مدير فرع.

مطلوب شيف أجبان.

مطلوب سائقين رخصة ثانية.

مطلوب بائعين.

مطلوب كاشير.

مطلوب مشرفي مبيعات خارجية.

مطلوب مندوب تسليم.

مطلوب مندوبين مبيعات.

مطلوب عمال مخازن.

مطلوب عمال نظافة وبوفية.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة وفوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وان يكون حسن المظهر والسلوك، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية، ويوم راحة أسبوعيًا، وفرص ترقي، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان” عبر إدخال كافة البينات المطلوبة، ثم الحضور مباشرة للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: 81 الحي الثالث المجاورة الأولى – مدينه 6 أكتوبر، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.