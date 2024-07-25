أكثر 10 سيارات صينية فخمة في السعودية | قائمة بالاسعار

الرياض - أميرة القحطاني - يمتلئ سوق السيارات السعودي بالعديد من العلامات العالمية في مجال صناعة السيارات من اشهرهم سيارات صينية فخمة، سواء كانت سيدان أو كروس اوفر.

وفي السنوات الأخيرة، لم تعد السيارات الصينية مقتصرة على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت السيارات الفاخرة والمتطورة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الخالصة مع العديد من الابتكارات في مجالات متعددة، و بشكل عام تعتبر هونشي هي اكثر سيارات صينية فخمة في السوق الخليجي .

قائمة أكثر سيارات صينية فخمة في السعودية

هونشي HS5 2024

هونشي HS5 2024 هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم تتميز بتصميمها الفاخر وأداءها القوي.

تأتي مع محرك 2.0 لتر توربو ينتج 223 حصان وعزم دوران 340 نيوتن متر.

يتوفر خياران للدفع: خلفي ورباعي.

تتمتع بتصميم داخلي فسيح ومريح مع تقنيات متقدمة وأنظمة أمان.

تبدأ أسعار هونشي HS5 2024 في السعودية من 119,900 ريال سعودي للفئة الأساسية “Comfort 2WD”.

يرتفع السعر إلى 127,200 ريال للفئة “Deluxe 2WD” و 141,100 ريال للفئة “Deluxe 4WD”.

هونشي HS7 2024

سيارة هونشي HS7 2024 هي كروس أوفر فاخرة متوسطة الحجم تتميز بتصميمها المميز وأدائها القوي وتقنياتها المتقدمة. إليك بعض التفاصيل البارزة عن هذه السيارة في السعودية:

المحرك: محرك V6 سعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني ينتج 337 حصان و 445 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل الحركة: ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

نظام الدفع: دفع رباعي قياسي.

الأداء: تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة.

المساحة: تتسع لـ 7 ركاب مع مساحة واسعة للأرجل والرأس في جميع الصفوف.

شاشة لمس مركزية كبيرة تعمل باللمس.

نظام صوتي ممتاز.

مقاعد جلدية فاخرة.

سقف بانورامي.

التحكم التكيفي بالسرعة.

فرملة الطوارئ التلقائية.

مراقبة النقطة العمياء.

كاميرا 360 درجة.

تبدأ أسعار هونشي HS7 2024 في السعودية من 229,900 ريال سعودي للفئة “Luxury 7 Seaters”.

يرتفع السعر إلى 239,900 ريال للفئة “Deluxe 7 Seaters”.

هونشي EHS9 من افضل سيارات صينية فخمة في السعودية

تُعد EHS9 أول سيارة سيارات صينية فخمة كهربائية بالكامل من هونشي، وتتميز بنظام دفع كهربائي هجين قوي يجمع بين محرك بنزين V6 سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي.

ينتج هذا النظام قوة إجمالية هائلة تبلغ 503 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، مما يوفر أداءً قويًا وتسارعًا هائلاً من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية فقط.

تتمتع بمدى سير كهربائي يصل إلى 50 كيلومترًا، مما يجعلها مناسبة للتنقلات اليومية دون الحاجة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تبدأ أسعار هونشي EHS9 2024 في السعودية من 462,900 ريال سعودي شاملة الضريبة، وذلك للفئة الأساسية “Luxury 6 Seaters”.

وتختلف الأسعار حسب الفئة والمواصفات الإضافية، إليك تفصيل للأسعار:

الفئة: Luxury 6 Seaters

السعر: 462,900 ريال سعودي

الفئة: Executive 7 Seaters

السعر: 418,500 ريال سعودي

الفئة: Comfort 7 Seaters

السعر: 375,300 ريال سعودي

هونشي اتش 9

تُعد هونشي H9 2024 سيارات صينية فخمة سيدان بالحجم الكامل من إنتاج شركة هونشي الصينية العريقة. تتميز H9 بتصميمها الفخم والأنيق، وأدائها القوي، وتقنياتها المتطورة، وخياراتها المتنوعة التي تُلبي احتياجات مختلف السائقين.

التصميم: تتميز H9 بتصميم خارجي فخم يجمع بين الخطوط الكلاسيكية والعصرية. تتمتع بواجهة أمامية مميزة مع شبكة كبيرة مضيئة وشعار هونشي الفريد. كما تتمتع بمصابيح أمامية LED رفيعة ومصابيح خلفية مميزة. يُكمل التصميم الداخلي الفخامة مع استخدام مواد عالية الجودة مثل الجلد الطبيعي والخشب الفاخر. تتوفر مساحة واسعة للركاب في جميع الصفوف مع مقاعد قابلة للتعديل في جميع الاتجاهات.

الأداء: تأتي H9 بنوعين من المحركات: محرك V6 سعة 2.0 لتر توربو : ينتج هذا المحرك قوة 251 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر. محرك V6 سعة 3.0 لتر توربو : ينتج هذا المحرك قوة 360 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. تتوفر H9 بنظام دفع خلفي أو رباعي.

التقنيات: تأتي H9 مزودة بنظام معلومات وترفيه متطور بشاشة لمس كبيرة تعمل باللمس. كما تتمتع بنظام صوتي ممتاز من علامة تجارية عالمية. تتوفر العديد من أنظمة مساعدة السائق مثل: التحكم التكيفي بالسرعة. فرملة الطوارئ التلقائية. مراقبة النقطة العمياء. كاميرا 360 درجة. نظام الركن الذاتي.

الرفاهية: توفر H9 تجربة قيادة مريحة للغاية بفضل نظام التعليق الهوائي المتطور. كما توفر العديد من الميزات التي تعزز رفاهية الركاب مثل: مقاعد مدفأة ومبردة. مساج للظهر. سقف بانورامي. ثلاجة لحفظ المشروبات. عزل صوتي ممتاز.

الأمان: حصلت H9 على تقييم 5 نجوم من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA). تأتي مزودة بالعديد من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة مثل: نظام التحكم الإلكتروني في الثبات. نظام التحكم في الجر. نظام المساعدة على المنحدرات. نظام مراقبة ضغط الإطارات.



الأسعار:

الفئة الأساسية (2.0 لتر توربو): تبدأ من 238,900 ريال سعودي

الفئة 3.0 لتر توربو: تبدأ من 344,900 ريال سعودي

شانجان CS85 سيارات صينية رخيصة

التصميم: تتمتع شانجان CS85 بتصميم عصري وجذاب، مع مقدمة رياضية وشبكة أمامية كبيرة. تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية أنيقة.

الأداء: تأتي CS85 بمحرك بنزين توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 233 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. تتمتع السيارة بتسارع ممتاز من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.8 ثانية.

المساحة: توفر CS85 مساحة واسعة للركاب في جميع الصفوف. تتمتع بمقاعد مريحة قابلة للتعديل في جميع الاتجاهات. يُمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للشحن.

التقنيات: تأتي CS85 مزودة بنظام معلومات وترفيه متطور بشاشة لمس كبيرة تعمل باللمس. كما تتمتع بنظام صوتي ممتاز من علامة تجارية عالمية. تتوفر العديد من أنظمة مساعدة السائق مثل: التحكم التكيفي بالسرعة. فرملة الطوارئ التلقائية. مراقبة النقطة العمياء. كاميرا 360 درجة. نظام الركن الذاتي.

الأمان: حصلت CS85 على تقييم 5 نجوم من الإدارة الوطنية الصينية للسلامة على الطرق السريعة (C-NCAP). تأتي مزودة بالعديد من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة مثل: نظام التحكم الإلكتروني في الثبات. نظام التحكم في الجر. نظام المساعدة على المنحدرات. نظام مراقبة ضغط الإطارات.

الرفاهية: توفر CS85 تجربة قيادة مريحة للغاية بفضل نظام التعليق المستقل. كما توفر العديد من الميزات التي تعزز رفاهية الركاب مثل: مقاعد مدفأة ومبردة. سقف بانورامي. ثلاجة لحفظ المشروبات. عزل صوتي ممتاز.



يبدأ سعر شانجان CS85 2024 في السعودية من 99,999 ريال سعودي شاملة الضريبة، وذلك للفئة الأساسية “Limited”.

شيري تيجو 8 برو 2024

يصعب تصنيف شيري تيجو 8 برو 2024 بشكل قاطع كسيارات صينية فخمة، ولكن يمكن اعتبارها سيارة متميزة تقدم العديد من الميزات التي تُقاربها من فئة السيارات الفاخرة.

التصميم: تتمتع تيجو 8 برو بتصميم عصري وجذاب، مع مقدمة رياضية وشبكة أمامية كبيرة. تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية أنيقة. كما تتمتع بتصميم داخلي أنيق ومريح مع استخدام مواد عالية الجودة مثل الجلد.

الأداء: تأتي تيجو 8 برو بمحركين: محرك 1.6T: يولد قوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر. محرك 2.0T: يولد قوة 250 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر. تتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات. تتمتع السيارة بتسارع ممتاز من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية.

المساحة: توفر تيجو 8 برو مساحة واسعة للركاب في جميع الصفوف. تتمتع بمقاعد مريحة قابلة للتعديل في جميع الاتجاهات. يُمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للشحن.

التقنيات: تأتي تيجو 8 برو مزودة بنظام معلومات وترفيه متطور بشاشة لمس كبيرة تعمل باللمس. كما تتمتع بنظام صوتي ممتاز من علامة تجارية عالمية. تتوفر العديد من أنظمة مساعدة السائق مثل: التحكم التكيفي بالسرعة. فرملة الطوارئ التلقائية. مراقبة النقطة العمياء. كاميرا 360 درجة. نظام الركن الذاتي.

الأمان: حصلت تيجو 8 برو على تقييم 5 نجوم من الإدارة الوطنية الصينية للسلامة على الطرق السريعة (C-NCAP). تأتي مزودة بالعديد من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة مثل: نظام التحكم الإلكتروني في الثبات. نظام التحكم في الجر. نظام المساعدة على المنحدرات. نظام مراقبة ضغط الإطارات.

الرفاهية: توفر تيجو 8 برو تجربة قيادة مريحة للغاية بفضل نظام التعليق المستقل. كما توفر العديد من الميزات التي تعزز رفاهية الركاب مثل: مقاعد مدفأة ومبردة. سقف بانورامي. ثلاجة لحفظ المشروبات. عزل صوتي ممتاز.



تبدأ أسعار شيري تيجو 8 برو 2024 في السعودية من 90,800 ريال سعودي شاملة الضريبة، وذلك للفئة الأساسية “Comfort”.

لينك اند كو 01 2024

تُعد سيارة لينك أند كو 01 2024 خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارات صينية فخمة SUV حجم متوسط تجمع بين الأداء الجيد، والتصميم الأنيق، والمساحة الداخلية الواسعة، والميزات المتقدمة، وكل ذلك بسعر تنافسي.

التصميم: تتمتع 01 بتصميم عصري وجذاب يميزها عن باقي سيارات الـ SUV في فئتها. تتميز بواجهة أمامية مميزة مع شبكة أمامية فريدة ومصابيح LED أنيقة. كما يتميز التصميم الداخلي للسيارة بالبساطة والأناقة مع استخدام مواد عالية الجودة.

الأداء: تأتي 01 بمحرك بنزين توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 218 حصان وعزم دوران 325 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. تتمتع السيارة بتسارع ممتاز من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.0 ثانية. كما توفر 01 كفاءة استهلاك وقود جيدة تصل إلى 14.9 كم/لتر.

المساحة: توفر 01 مساحة واسعة للركاب في جميع الصفوف. تتمتع بمقاعد مريحة قابلة للتعديل في جميع الاتجاهات مع مساحة كافية لرؤوس وأرجل الركاب في الصف الخلفي. يُمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للشحن.

التقنيات: تأتي 01 مزودة بنظام معلومات وترفيه متطور بشاشة لمس كبيرة تعمل باللمس. كما تتمتع بنظام صوتي ممتاز من علامة تجارية عالمية. تتوفر العديد من أنظمة مساعدة السائق مثل: التحكم التكيفي بالسرعة. فرملة الطوارئ التلقائية. مراقبة النقطة العمياء. كاميرا 360 درجة. نظام الركن الذاتي.

الأمان: حصلت 01 التي تصنفع على انها من افضل سيارات صينية فخمة على تقييم 5 نجوم من الإدارة الوطنية الصينية للسلامة على الطرق السريعة (C-NCAP). تأتي مزودة بالعديد من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة مثل: نظام التحكم الإلكتروني في الثبات. نظام التحكم في الجر. نظام المساعدة على المنحدرات. نظام مراقبة ضغط الإطارات.

الرفاهية: توفر 01 تجربة قيادة مريحة للغاية بفضل نظام التعليق المستقل. كما توفر العديد من الميزات التي تعزز رفاهية الركاب مثل: مقاعد مدفأة ومبردة. سقف بانورامي. ثلاجة لحفظ المشروبات. عزل صوتي ممتاز.



وتتوفر 01 بثلاث فئات أساسية في السعودية:

الفئة الأساسية “Standard”: تبدأ من 120,222 ريال سعودي.

الفئة المتوسطة “Advanced”: تبدأ من 132,228 ريال سعودي.

الفئة العليا “Pro”: تبدأ من 144,234 ريال سعودي.

تانك 500 سيارة صينية فخمة جيب

تصميم فريد مستوحى من سيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية.

واجهة أمامية قوية مع شبكة أمامية كبيرة.

تصميم داخلي فاخر وأنيق مع استخدام مواد عالية الجودة.

محرك بنزين توربو سعة 3.0 لتر بقوة 348 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية.

كفاءة استهلاك وقود جيدة تصل إلى 11.8 كم/لتر.

مساحة واسعة للركاب في جميع الصفوف.

مقاعد مريحة قابلة للتعديل في جميع الاتجاهات.

مساحة كافية لرؤوس وأرجل الركاب في الصف الخلفي.

إمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للشحن.

نظام معلومات وترفيه متطور بشاشة لمس كبيرة.

نظام صوتي ممتاز من علامة تجارية عالمية.

أنظمة مساعدة سائق متقدمة مثل: التحكم التكيفي بالسرعة. فرملة الطوارئ التلقائية. مراقبة النقطة العمياء. كاميرا 360 درجة. نظام الركن الذاتي.



تقييم 5 نجوم من الإدارة الوطنية الصينية للسلامة على الطرق السريعة (C-NCAP).

العديد من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة مثل: نظام التحكم الإلكتروني في الثبات. نظام التحكم في الجر. نظام المساعدة على المنحدرات. نظام مراقبة ضغط الإطارات.



تجربة قيادة مريحة بفضل نظام التعليق المستقل.

ميزات تعزز رفاهية الركاب مثل: مقاعد مدفأة ومبردة. سقف بانورامي. ثلاجة لحفظ المشروبات. عزل صوتي ممتاز. الفئة الأساسية “Standard”: تبدأ من 164,335 ريال سعودي. الفئة المتوسطة “Elite”: تبدأ من 181,165 ريال سعودي. الفئة العليا “Premium”: تبدأ من 216,085 ريال سعودي.



اكسيد VX

تصميم خارجي أنيق: شبكة أمامية كبيرة، مصابيح LED، جنوط كبيرة، سقف بانورامي (اختياري).

تصميم داخلي فاخر: مقاعد جلدية، مساحة واسعة، ألوان وتشطيبات راقية، إضاءة محيطة.

تقنيات متقدمة: شاشة لمس كبيرة، نظام صوتي ممتاز، أنظمة مساعدة سائق، شاشة عرض معلومات رقمية.

رفاهية عالية: تكييف متعدد المناطق، مقاعد مدفأة/مبردة (اختياري)، ثلاجة، نظام ترفيه خلفي (اختياري)، عزل صوتي ممتاز.

أمان قوي: تقييم 5 نجوم، وسائد هوائية، أنظمة سلامة متعددة.

سعر السيارة اكسيدا اكس في التي تعد من اهم سيارات صينية فخمة في السعودية يبدأ من 148,350 ريال سعودي.