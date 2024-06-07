صيدليات العزبي تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة

الرياض - أميرة القحطاني - مجموعة صيدليات العزبي تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الخريجين، للعمل فورًا بفروع القاهرة والجيزة، ونستعرض الآن على الخليج 365 على تفاصيل الوظائف والشروط وطرق التقديم كالتالي:

وظائف صيدليات العزبي

مطلوب صيادلة ويشترط الخبرة.

مطلوب مساعدين صيادلة، أدوية وتجميل.

مطلوب موظفين خدمات معاونة، امن ونظافة.

مطلوب سائقين دليفري ويشترط امتلاك ماكينة ورخصة سارية.

مطلوب صيدلي كول سنتر.

مطلوب سائقين رخصة مؤهلات متوسطة,

مطلوب سائق كلارك.

الشروط المطلوبة:

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط ان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوافر خبرة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، وان يكون حسن المظهر ويمتلك مهارات البيع وخدمة العملاء، كما يشترط تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والعمل بالورديات.

وظائف أخرى: –

وتوفر صيدليات العزبي للعاملين بها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وأرباح نصف سنوية، وزيادات سنوية، كما توفر دورات تدريبية واجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة، ودورات تدريبية متميزة.

للتقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة بصيدليات العزبي يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف صيدليات العزبي“.