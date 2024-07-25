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وظائف شاغرة لدى شركة سال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سال للخدمات اللوجستية- عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المكتب الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة سال

وأبرزت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل أول تطبيقات إدارة علاقات العملاء التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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