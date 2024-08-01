مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة ايبيكو للأدوية للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبيكو للأدوية” كبرى شركات الأدوية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من فنيين في مختلف التخصصات، للمؤهلات المتوسطة وحاملي الإعدادية، للعمل فورا بالشركة بالعاشر من رمضان، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل وطرق التقدم لوظائف كالتالي:-

وظائف شركة ايبيكو للأدوية للمؤهلات المتوسطة

مطلوب فنيين تشغيل إنتاج، ويشترط دبلوم فني صناعي. مطلوب فنيين تبريد وتكييف، دبلوم فني صناعي – قسم تبريد وتكييف. مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية، دبلوم فني صناعي قسم ميكانيكا.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن يكون المتقدم من سكان العاشر من رمضان أو الزقازيق والمناطق المجاورة لها، ويفضل خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وان لا يقل المؤهل عن دبلوم صناعي.

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وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية حسب سنين الخبرة، والعمل 9 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية ومنح مكافئات وأرباح سنوية، وانتقالات من والى الشركة ووجبات.

طرق التقدم لوظائف ايبيكو للأدوية

ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (أيبيكو)“