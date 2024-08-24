وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله المالي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الملك عبدالله المالي

وأبرزت إدارة مركز الملك عبدالله المالي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– الرئيس التنفيذي للدعم الإستراتيجي ودعم مجالس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول إدارة أصول الضيافة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير التحليل المالي/ الاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، العقارات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الملك عبدالله المالي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)