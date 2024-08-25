وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول قواعد البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).

– مسؤول دعم فني: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)