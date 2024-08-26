وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– باحث عقود: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مهندس مرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها .

– منسق دعم تقني: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

– كبير أخصائي تصميم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التواصل الإعلامي)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)