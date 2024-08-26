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وظائف شاغرة بشركة الذكاء الاصطناعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة للذكاء الاصطناعي “SCAI”- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الذكاء الاصطناعي

وأبرزت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير الذكاء الاصطناعي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الإدارة والمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة المدنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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