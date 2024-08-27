شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مدير أول الاتصالات الرقمية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي للصلة.

– مدير أول الاتصالات الداخلية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة الفعاليات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)