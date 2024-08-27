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وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي استدامة مالية.

– أخصائي أول تخطيط استراتيجي.

– مدير إدارة الأداء المؤسسي.

– أخصائي أول الأداء المؤسسي.

– أخصائي تقارير ومتابعة.

– أخصائي أول الحلول التطويرية.

– أخصائي الحلول التطويرية.

– أخصائي أول تحليل التنافسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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