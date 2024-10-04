شكرا لقرائتكم الاستشاري لخدمات التوحد يناقش مقترح ترخيص الدمج المدرسي وتطوير التأهيل المهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - برئاسة سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود عُقد اليوم الخميس الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لخدمات التوحد.

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وناقش الاجتماع مقترح ترخيص الدمج المدرسي لتيسير العملية الانتقالية لذوي التوحد وتأمين فرص أفصل للتعليم كما استعرض سُبل تطوير التأهيل المهني لتمكينهم من بلوغ مراحل الاستقلالية وصولًا لطرح موضوع الضمان الصحي والحاجة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية لذوي التوحد.

كما تم عرض البرامج المقترحة في مبادرة توجيه الأسر بعد التشخيص والتي تهدف إلى توفير الدعم والإرشاد اللازم للأهالي منذ التشخيص إلى كافة مراحل رحلة رعايتهم لأبنائهم التوحديين.

وبعد استكمال مناقشة أعمال المجلس تم عرض دراسة للاحتياج الحالي والمستقبلي لرفع الكفاءات الوطنية في المجالات الفنية لتأهيل التوحد عبر استحداث برامج أكاديمية في الجامعات السعودية لسد النقص اللازم.

واختتم الاجتماع بحوار مفتوح بين أعضاء المجلس حول كيفية تطوير آلية عمل المجلس لتمكينه من تحقيق أهدافه المنشودة.