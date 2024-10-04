شكرا لقرائتكم الداخلية تشارك بخدمات وعروض وفعاليات متنوعة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك وزارة الداخلية بجناح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 – 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (400) عارض من (45) دولة.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض السعودي الدولي لتقديم خدماتها الإلكترونية، بإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، وطرح مزاد للوحات المركبات عبر منصة (أبشر).

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وتستعرض الوزارة في المعرض المركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، والتعريف بخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصتها الإلكترونية (أبشر)، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية والإسعافات الأولية، وعروض للخيالة والدورية الراجلة بالزيّ التاريخي، وسيارة البيرق، والفرقة الموسيقية.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، يُعدّ وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، ويقدم على مساحة (160) ألف متر مربع، من خلال تجارب متنوعة للرماية الحقيقية والافتراضية، ومنصة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها، وعرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، ويسلط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.