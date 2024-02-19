بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير حلوى التيراميسو الإيطالية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«التيراميسو» من الحلويات الإيطالية التي يُمكن تحضيرها في المناسبات الأسرية والاجتماعية، والتي تتسم بمذاق رائع يحبه الأطفال والكبار، ويمكن لربة المنزل تحضيره بطريقة سريعة كنوع من التجديد في أطباق الحلويات التقليدية.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى في فيديو لها بثته عبر يوتيوب، طريقة عمل التيراميسو، في خطوات بسيطة وبمكونات متوفرة، على النحو التالي:

مكونات التيراميسو

- كيسان من بسكويت الأصابع بدون نكهة.

- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

- فنجان من القهوة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات الكريمة

- 2 بيض ويفصل الصفار عن البياض.

- ربع كأس من السكر.

- نصف كيلو من الجبن الكريمي.

- 200 جرام من كريمة الخفق.

طريقة تحضير التراميسو

- ضعي كريمة الخفق في وعاء واضربيها جيدًا بالمضرب الكهربائي.

- ضيفي بياض البيض ونصف كمية السكر واستمري في الخفق.

- ضيفي صفار البيض في وعاء آخر مع باقي كمية السكر، والفانيليا السائلة، والجبن الكريمي واخفقي جيدًا حتى تصبح متجانسة.

- ضعي أصابع البسكويت فى القهوة حتى تنغمس جيدًا.

- رصي البسكويت في صينية وفوقة كمية من الكريمة المخفوقة، ثم رشي الكاكاو.

- كرري العملية حتى امتلاء الصينية ثم اتركيها يوما كاملا فى الثلاجة قبل التقديم.