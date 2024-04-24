الامارات | طفلة ترفع 75 كجم وتحصل على لقب "هرقل الصغير".. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية هاريانا الهندية، من الحصول على لقب النسخة الأنثوية من "هرقل" بعد أن رفعت 75 كجم، وذلك كما ذكر موقع "SPORTS NOW".

وبدأت "أرشيا جوسوامي" في جذب الانتباه لأول مرة منذ عامين عندما سجلت رقمًا قياسيًا وطنيًا كأصغر لاعبة رفع مميت في الهند، حيث بلغ أفضل رقم شخصي لها 45 كيلوجرامًا، ومع ذلك، ظلت تتدرب منذ ذلك الحين حتى ظهرت أخيراً مرة أخرى من خلال رفع 75 كيلوجرامًا، أي أكثر من ضعف وزن جسمها.

وانتشر مقطع فيديو لـ"أرشيا جوسوامي" بين صفحات التواصل الإجتماعي في الهند حيث ظهرت الطفلة خلاله وهي تقوم برفع 75 كيلوجرام.

واختلف بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشاد بعضهم بقوتها وشكلها، بينما البعض الآخر أعرب عن قلقهم بشأن صحتها، زاعمين أن رفع مثل هذه الأوزان الثقيلة لطفلة في عمرها يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة.

وكتب أحد المستخدمين: "أليست صغيرة جدا بحيث لا تستطيع أن تحمل وزنًا ثقيلًا مثل هذا؟ عمودها الفقري ليس متطورًا بشكل جيد لتحمل مثل هذا الضغط".

وكتب مستخدم آخر: "لست متأكدًا من أن رفع مثل هذه الأوزان الثقيلة في مثل هذا العمر يعيق نمو العظام".

وعبر أحدهم عن اعجابه بقوتها حيث قال "إنجاز مذهل لأرشيا جوسوامي، أظهر القوة والتصميم في مثل هذه السن المبكرة! إنه ملهم حقًا لجميع الرياضيين الطموحين".

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