احذر مكون في هذه الأطعمة قد يصيبك بالسكر.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - المستحلبات من أكثر المواد المضافة والتي يتم استخدامها في الأطعمة مثل بعض أنواع الكعك والبسكويت والحلويات، وكذلك الزبادي والآيس كريم والشوكولاتة والخبز والسمن النباتي والوجبات الجاهزة للتسخين، دون معرفة أنها قد تصيبك بخطر السكري، وذلك وفقًا لما ذكر في دورية "لانسيت" الطبية.



حيث درس فريق من الباحثين في جامعة السربون بفرنسا العلاقة بين المدخول الغذائي للمستحلبات، والذي تم تقييمه على مدى فترة متابعة تصل إلى 14 عاماً، وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وحلّل الباحثون بيانات 104 آلاف شخص، متوسط أعمارهم 43 عاماً، وبلغت نسبة النساء بينهم 79%، نقلا عن موقع روسيا اليوم العربي.

وأكمل المشاركون يومين على الأقل من السجلات الغذائية، وتم جمع معلومات مفصلة عن جميع الأطعمة والمشروبات المستهلكة وعلاماتها التجارية. مع تكرار هذه السجلات الغذائية كل 6 أشهر لمدة 14 عاماً.

كما تم إجراء فحوصات مختبرية من أجل توفير البيانات الكمية. وسمح هذا بقياس التعرض المزمن لهذه المستحلبات مع مرور الوقت.

النتائج



وبعد متابعة متوسطة مدتها 7 سنوات، لاحظ الباحثون أن التعرض المزمن، الذي تم تقييمه من خلال بيانات متكررة، للمستحلبات التالية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري:

مادة الكارجينان، زيادة خطر الإصابة بنسبة 3% لكل زيادة مقدارها 100 ملغ في اليوم.

ومادة فوسفات ثلاثي البوتاسيوم، زيادة خطر الإصابة بنسبة 15% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.

ومادة استرات حمض أحادي وثنائي أسيتيل الطرطريك للأحماض الدهنية الأحادية والثنائية، زيادة الخطر بنسبة 4% لكل زيادة قدرها 100 ملغ في اليوم.

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ومادة سترات الصوديوم زيادة خطر الإصابة بنسبة 4% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.

وصمغ الغوار زيادة خطر الإصابة بنسبة 11% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.

والصمغ العربي، زيادة خطر الإصابة بنسبة 3% لكل زيادة قدرها 1000 ملغ في اليوم.

وصمغ الزانثان، زيادة خطر الإصابة بنسبة 8% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.

وتشكل هذه الدراسة استكشافاً أولياً لهذه العلاقات، وهناك حاجة الآن إلى مزيد من التحقيقات لتحديد الروابط السببية.

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