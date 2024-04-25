«لو قابلك في الشغل».. نصائح للتعامل مع الشخص البارد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد تواجه بعض الفتيات والسيدات شخصًا باردًا في الحياة، يتمسك بأسلوبه ويرى الجميع مخطئ وهو فقط على صواب، ويتسبب هدوءه في خروجك عن شعورك في بعض الأحيان، لذا فإن العراك معه ليس حلًا، ويمكن في هذه الحالة اتباع بعض النصائح، للتعامل السليم مع الشخص البارد، تجنبًا لوقوع أي مشكلة.

وأوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للتعامل مع الشخص البارد.

احترام آراء ووجهات نظر الشخصية الباردة

يجب اتباع نهج الاحترام والتعاطف مع أي شخص بارد، بالاستماع جيدًا إلى آرائه ووجهات نظره، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ومحاولة إصلاح بعض الأمور لديه، ولكن بشكل هاديء.

التواصل المباشر مع الشخص البارد

يميل الشخص البارد إلى الوضوح والصراحة، حتى لا يحدث أي سوء تفاهم، ما قد يؤدي إلى وقوع مشكلات بين الطرفين، لذا يجب التواصل المباشر معه، بدلًا من التحدث في الهاتف.

الاعتراف باستقلالية الشخص البارد:

يجب الاعتراف باستقلالية الشخص البارد، وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة، فهو لا يحتاج إلى الاستشارة، في كل شيء.

دعم ثقة الشخص البارد في نفسه

من أهم طرق التعامل مع الشخص البارد، هي دعم ثقته في نفسه، لأن ذلك يعزز من التواصل بينهما.

الالتزام بالوعود معه

عندما تعطي أي وعد لشخص بارد يجب تنفيذه، فذلك يساعد في بناء جسور من المحبة.