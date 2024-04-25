مفاجأة.. الخس والجرجير خطر على صحتك في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير من المقبلات المنتشرة إلى جوار الوجبات، ورغم جانب فوائدهما الصحية فإن تناولهما مع بعض الأدوية قد يهدد الصحة.

وقالت الدكتورة منال المصري، أستاذ أمراض الباطنة والسكر وعميد طب قصر العيني سابقا إن تناولهما قد يضر بعض المرضى في حالات معينة.

مسؤولية الخس والجرجير عن تجلط الدم

وأضافت خلال اسضافتها ببرنامج "الستات" المذاع عبر قناة "النهار" وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة أن الخضراوات تحتوي على فيتامين "ك" المسؤول عن تجلط الدم، موضحةً أن الخس والجرجير لهما تأثير سلبي على المرضى الذين يتناولون أدوية سيولة الدم.

تأثير الخس والجرجير على السيولة

وأشارت عميد طب قصر العيني سابقا إلى أن الخضراوات مثل الخس والجرجير والفلفل الأخضر، قد تؤثر سلبيا على أدوية السيولة حيث تقلل من فعاليتها، لذا يجب الحد من تناولهما أثناء تناول أدوية السيولة.

وفي سياق مختلف، لفتت إلى أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر يؤدي إلى تلف وظائف الكبد والتهاب الأوعية الدموية في الكبد، كما أن الإكثار من تناول نبات "الجعضيض" يؤدي إلى تليف الكبد.

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